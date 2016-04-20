Столтенберг рассказал, что значит для НАТО политика сдерживания России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

"Сдерживание не имеет отношения к ведению войны, однако имеет отношение к предотвращению конфликта. Однако причина, по которой НАТО всегда было сосредоточено на важности крепкого сдерживания, состоит не в том, что мы хотим вести войну, а в том, что мы хотим предотвратить войну и предотвратить конфликт. И я решительно верю, что нет никакого противоречия между сильной обороной и политическим диалогом", - заявил Столтенберг.

Читайте такжеСтолтенберг: На заседании Совета Россия-НАТО состоялся откровенный и серьезный разговор

При этом он заявил, что основой для политического диалога являются "прочность и предсказуемость". "И это также сегодня является сообщением от НАТО", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.

Как сообщал УНИАН, в феврале министры обороны стран НАТО согласились усилить присутствие на восточных рубежах Альянса.

Читайте такжеНАТО не видит со стороны РФ "неминуемой угрозы"

Столтенберг заявил, что усиление присутствия Альянса на восточном рубеже необходимо в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе.