НАТО направит еще 4 тысячи солдат к восточным границам - WSJ

Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует разместить четыре батальона численностью 4 тыс. человек на восточных границах Альянса в Европе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

Западные союзники готовятся разместить четыре батальона в Польше и странах Балтии, что будет частью усилий Альянса по укреплению собственных границ возле территории России в ответ на усиление военной активности Москвы.

Общая численность войск четырех батальонов составит около 4 тыс. человек.

Соединенные Штаты, скорее всего, обеспечат два батальона, тогда как Германия и Великобритания - по одному батальону.

Заместитель министра обороны США Роберт Уорк во время посещения Брюсселя подтвердил общую численность сил и сказал, что военное наращивание будет осуществляться в ответ на большую в ответ на большую активность России у границ Литвы, Латвии и Эстонии, в регионе, где напряжение возрастает.

"Русские проводят много неожиданных военных учений прямо у границ с большим количеством войск. С нашей точки зрения, мы можем утверждать, что это чрезвычайно провокационное поведение", - подчеркнул Уорк.

Издание обращает внимание, что российские чиновники, в свою очередь, неоднократно говорили, что они усиливают военное наращивание и проводят учения в ответ на сосредоточение сил НАТО и агрессивную позицию по отношению к Москве.

Читайте такжеПентагон предупредил о возможности военного ответа на облеты своих кораблей

В феврале министры обороны стран - членов Альянса утвердили основные принципы размещения войск на восточных рубежах в Европе, но дипломаты сообщили, что не было окончательного решения по новой численности сил и вкладу каждого члена Альянса в усиление присутствия на востоке Европы. Штаб верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе направил рекомендации в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, которые сейчас рассматриваются.