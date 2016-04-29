Правительство ФРГ подтвердило планы отправки немецких солдат в Литву

Об этом она заявила в пятницу, 29 апреля, после встречи с литовским премьер-министром Альгирдасом Буткявичюсом. "При этом я особенно хочу подчеркнуть, что для нас очень важно, чтобы мы действовали в рамках договора НАТО-Россия", - сказала Меркель, сообщает dw.

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В то же время она отметила о надежде активизировать диалог между Россией и альянсом. "Мы должны постоянно производить и давать возможность для переговоров", - сказала канцлер.

Официальный представитель Министерства обороны Германии Йенс Флосдорфф на правительственной пресс-конференции в пятницу подтвердил информацию, которую накануне распространили немецкие СМИ. Отвечая на вопрос DW, он вместе с тем уточнил, что в НАТО пока обсуждаются различные модели, и только одна из них предполагает вариант, при котором Германия возьмет на себя управление будущим вооруженным формированием в Литве и наряду с другими странами НАТО направит в его состав военнослужащих бундесвера. Окончательное же решение будет принято на варшавском саммите альянса в июле 2016 года.

Накануне издание Spiegel сообщило о прибытии в Литву 1000 военных НАТО, прежде всего немецких и британских солдат. Как сообщило издание, предварительная договоренность о военной миссии было достигнуто во время "мини-саммита" в Ганновере с участием, в частности, Ангелы Меркель, Барака Обамы и Дэвида Кэмерона.