НАТО "изучает" русскоговорящих жителей Балтии, чтобы избежать сюрпризов

Об этом шла речь на конференции "Русскоговорящие меньшинства трех Балтийских стран", которую провело командование Объединенными силами НАТО в голландском Брунссуме, пишет BaltNews.

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Заместитель начальника штаба JFC Brunssum генерал-майор Скотт Смит руководил обменом информацией между персоналом Штаб-квартиры НАТО в Брунссуме и группой высокопоставленных гражданских и военных специалистов из Балтийских стран. Целью было способствование улучшению понимания ситуации в среде русскоговорящих жителей, населяющих северный фланг НАТО.

Генерал Фарина, командующий JFC Brunssum, в своем обращении подчеркнул необходимость целостных решений и четкой ситуационной осведомленности, чтобы быть эффективными: "Мы должны быть хорошо информированы заранее, а не удивляться".

Один из докладчиков, полковник армии США Лора Поттер, подчеркнула намерение России "защитить" 22 млн русскоговорящих людей, живущих в ближнем зарубежье.

Отмечается, что это мероприятие, из серии подобных конференций, дало возможность персоналу штаба получить точное представление о возможных действиях России в среде русскоговорящих меньшинств.