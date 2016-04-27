В Литву прибыли два "невидимых" американских истребителя F-22 Raptor (фото)

Сегодня в присутствии президента Литвы Дали Грибаускайте на базе ВВС Литвы в Шяуляй приземлились два американских истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщает местное издание Delfi.

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Заранее о прибытии самолетов не сообщалось. Визит состоялся в период обострения в регионе, связанном с маневрами российских истребителей рядом с американскими судами и самолетами в Балтийском море.

Напомним, по словам американских военных, в апреле российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море. Также над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, из которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.

Минобороны России объяснило произошедшее тем, что экипажи Су-24 выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтики.

Также российский истребитель "Су-27" над Балтийским морем осуществил "небезопасный и непрофессиональный" перехват американского разведывательного самолета RC-135.

У ВВС США около 180 истребителей F-22 Raptor. Их практически невозможно обнаружить на радаре. Ввиду этого Конгресс США запретил продавать самолеты за границу.

26 апреля самолеты F-22 прибыли из Великобритании на румынскую авиабазу "Михаил Когэлничану" в районе Черного моря. Они постоянно будут находиться на базе на берегу моря. В прошлом году они побывали в Эстонии и Польше.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявляет, что стратегия сдерживания России может включать усиление присутствия военно-морских сил НАТО в Черном море.