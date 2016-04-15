США имели право сбить российские самолеты, приближавшиеся к эсминцу в Балтийском море - Керри

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает "Голос Америки". "Мы осуждаем подобное поведение. Она безответственное. Оно провокационное. Оно опасное. А в соответствии с правилами применения вооруженной силы, самолеты могли быть сбиты", – сказал Джон Керри.

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"Люди должны понимать, что это серьезное дело, и США не позволят запугивать себя в открытом море. Мы хотим донести России, как это опасно, и выражаем надежду, что это никогда не повторится" , – добавил он.

Бомбардировщики Су-24 неоднократно пролетели рядом с эсминцем Donald Cook, причем настолько близко, что на воде остались следы, сообщил 13 апреля представитель американской власти. Это был один из самых агрессивных за последнее время эпизодов между двумя бывшими противниками времен "холодной войны", хотя на самолетах и не было видно оружия, сообщил источник.

Вокруг судна также летал российский вертолет Ка-27, с которого делались снимки.

Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби сообщил, что Керри обсудит этот инцидент с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля, когда российские бомбардировщики Су-24 пролетели возле американского эсминца Donald Cook в Балтийском море на уровне ниже капитанского мостика корабля, в частности, когда с палубы эсминца должен был взлететь польский вертолет.