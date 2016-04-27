В Госдуме РФ предложили Путину разместить ракетные комплексы на Кубе

Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечают депутаты, агентство Reuters опубликовало информацию о том, что уже в мае США намеревается разместить ракетные пусковые установки типа HIMARS на юго-востоке Турции.

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"Стоит отметить, что тактико-технические характеристики указанного вооружения, по имеющимся данным, позволяют, среди прочего, использовать ракеты с радиусом действия до 500 км. Таким образом, создается потенциальная угроза союзникам России по ОДКБ (в первую очередь, Армении)", - говорится в обращении депутатов.

По мнению российских депутатов, в целях защиты интересов РФ и союзников по ОДКБ необходимо принятие сопоставимых мер в ответ на "наступательные действия США".

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"В первую очередь, речь идет о размещении российских пусковых установок аналогичного или даже большего радиуса действия на Кубе. Кроме того, видится еще более целесообразным асимметричный ответ Вашингтону в виде восстановления радиоэлектронного центра в Лурдесе", - пишут депутаты.

Подобное решение может быть принято в рамках действующего Договора о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Кубой, отмечается в обращении.