Молдова из-за наводнений в Украине эвакуирует свой курорт

Сегодня после полудня началась эвакуация отдыхающих из курортного местечка возле Кишинева Вадул луй водэ в связи с угрозой серьезного наводнения из-за сильных дождей в западных регионах Украины.

Как сообщает агентство “Новости-Молдова”, об этом заявил сегодня премьер-министр Молдовы Зинаида ГРЕЧАНАЯ на срочно созванной пресс-конференции.

Она сказала, что в связи со стихийным бедствием в западных областях Украины, где уже вторые сутки не прекращаются сильнейшие ливни, возникла реальная угроза наводнения на реках Прут и Днестр.

В связи с этой чрезвычайной ситуацией создана специальная госкомиссия, которую возглавил первый вице-премьер министр Игорь ДОДОН.

По словам И.ДОДОНА, в связи с паводками в Украине увеличился сброс воды из водохранилищ в Днестровске и Дубоссарах, и опасность наводнения угрожает тем районам республики, которые расположены неподалеку от реки Днестр и Прут.

Специалисты прогнозируют, что, начиная с понедельника, уровень воды в этих реках увеличится примерно на один метр.

«Ситуация находится под контролем, метеорологи, сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций координируют свою деятельность со своими коллегами из Румынии, Украины и левобережных районов страны. Во-вторых, просьба к населению не допускать никаких проявлений паники и выполнять все распоряжения сотрудников эвакуационной комиссии. И в-третьих, настоятельно рекомендуем всем жителям республики в ближайшие дни воздержаться от поездок в районы, где существует опасность наводнения», - подчеркнул И.ДОДОН.