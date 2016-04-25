Во Франции при перестрелке около школы погибли два человека
14:09, 25 апреля 2016Мир
294
В результате перестрелки рядом с начальной школой во французском городе Гренобль погибли два человека, еще один получил серьезные ранения.
REUTERS
Как сообщает kommersant.ru со ссылкой на Le Parisien, к месту происшествия уже прибыли представители правоохранительных органов и машины скорой помощи.
Читайте такжеНа севере Франции прогремел мощный взрыв
По предварительным данным, стрельба началась около десяти утра по местному времени. Один мужчина от полученных ранений умер на месте, второй скончался от остановки сердца.
Как добавил источник в полиции, жизни третьего пострадавшего сейчас уже ничего не угрожает.
Других подробностей об инциденте пока не приводится.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter