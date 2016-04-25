Во Франции при перестрелке около школы погибли два человека

Как сообщает kommersant.ru со ссылкой на Le Parisien, к месту происшествия уже прибыли представители правоохранительных органов и машины скорой помощи.

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По предварительным данным, стрельба началась около десяти утра по местному времени. Один мужчина от полученных ранений умер на месте, второй скончался от остановки сердца.

Как добавил источник в полиции, жизни третьего пострадавшего сейчас уже ничего не угрожает.

Других подробностей об инциденте пока не приводится.