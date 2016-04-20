Во Франции продлят чрезвычайное положение до Евро-2016 - BBC

Чрезвычайное положение в стране ввели после нападений в Париже в ноябре прошлого года, передает BBC Украина.

Его действие должно было закончиться в следующем месяце, но правительство считает, что "беспрецедентная террористическая угроза" остается.

В это время власть имеет дополнительные полномочия контролировать толпы, а также может вводить домашние аресты.

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Как ожидается, на 51 матч в рамках чемпионата, который стартует в Париже в июне, приедут миллионы зрителей.