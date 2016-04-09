США намерены увеличить свой военный контингент в Сирии в несколько раз - CNN

Об этом сообщил источник в Пентагоне, передает РБК со ссылкой на телекомпанию CNN.

Так, администрация Обамы по предложению Министерства обороны США намерена отправить в Сирию 250 военнослужащих, которые будут консультировать отряды противников Бащара Асада. Их задачей станет подготовка наступления с целью освобождения Ракки, которую боевики "Исламского государства" считают своей столицей.

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В настоящее время в Сирии находятся около 50 американских военнослужащих. Они преимущественно дислоцированы вдали от линии фронта, консультируя отряды повстанцев.

О необходимости наступления на позиции террористов заявлял Барак Обама на встрече с руководством Пентагона в середине этой недели.

Ранее СМИ сообщали, что США почти закончили создание авиабазы ​​в контролируемой курдами части Сирии и приступили к строительству второй базы двойного (военного и гражданского) использования.