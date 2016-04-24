В британской столице проходит 36-й ежегодный Лондонский марафон (фоторепортаж)

Победители уже определились, но массовый забег в этом соревновании обычно продолжается еще долго после финиша спортсменов-профессионалов.

Победительницей в женском забеге стала кенийская спортсменка Джемайма Самгонг, которая пробежала дистанцию за 2 часа 22 минуты и 58 секунд. За полчаса до финиша она и еще три спортсменки упали, чем вызвали бурю сожалений комментаторов и зрителей, передает Русская служба ВВС.

В мужском забеге первым финишировал победитель Берлинского и Лондонского марафонов прошлого года кениец Элиуд Кипчоге, он преодолел дистанцию за 2 часа 3 минуты и 5 секунд.

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Американская спортсменка российского происхождения Татьяна Макфадден пришла первой к финишу в соревновании среди спортсменов-колясочников.

Дистанция, которую должны преодолеть спортсмены – 42 км 195 метров. Сам марафон состоит из пяти забегов: начинают инвалиды-колясочники, за ними бегут спортсмены с ограниченными возможностями, потом профессиональные спортсмены – мужчины и женщины и, наконец, основное событие марафона – массовый забег.

Ожидается, что последний участник общего забега придет к финишу около 4 часов вечера.

В массовом забеге может принять практически любой желающий, и это мероприятие очень популярно среди британцев. Таким образом бегуны собирают средства на разнообразные благотворительные цели, с пользой проводят время и собирают вокруг себя команды болельщиков.

Маршрут марафона начинается в лондонском районе Гринвич, проходит через район Канэри-Уорф, далее идёт через Тауэрский мост, мимо Биг Бена и завершается на площади у Букингемского дворца.

Самому пожилому участнику марафона-2016 – 88 лет. Это Ива Барр, она участвует в Лондонском марафоне с момента его основания, с 1981 года.