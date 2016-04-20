Грибаускайте и Меркель отметили важность диалога с Россией

При этом, она также отметила важность диалога с Москвой, передает Deutsche Welle.

"Мы думаем, что каналы коммуникации с Россией должны быть обеспечены, но сегодняшняя встреча (Совета НАТО-России - ред.) еще не является возвращением к привычному положению вещей. Это еще не означает, что мы начинаем практическое сотрудничество", - заявила Грибаускайте на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель в Берлине.

Меркель, в свою очередь, заявила, что заседание Совета НАТО-Россия было добрым знаком. "Важно разговаривать", - сказала она. Впрочем, это не означает, что различия во взглядах между сторонами были забыты. Между Россией и НАТО сохраняется "целый ряд очень различных оценок", - отметила Меркель.

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Как сообщал УНИАН, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Обсуждалось развитие ситуации в Украине с акцентом на необходимость неукоснительного и полного выполнения сторонами конфликта минских договоренностей.