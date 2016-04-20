The Huffington Post: почему Обама не хочет разглашать правду о 9/11

В статье Беньямина Прюфера под названием "Почему Обама не хочет разглашать правду о 9/11", опубликованной на сайте издания The Huffington Post, пишется о том, что этот секретный доклад американцы называют просто "28 страниц". В нем речь идет о досье, которое приказал подготовить ФБР и другим органам тогдашний президент США Джордж Буш.

Саудовская Аравия, возможно, поддерживала террористов

Этот документ может показать, какие лица в США оказывали помощь угонщикам 11 сентября 2001 года. В течение 13 лет в Вашингтоне скрывали документ, его могли увидеть лишь отдельные лица – но под строгим наблюдением и без возможности что-либо записывать.

Доклад должен доказать, что злоумышленников поддерживала Саудовская Аравия. Боб Грэхем, бывший сенатор-демократ, а затем член Комиссии, был одним из немногих, кому было позволено его прочесть. В течение 13 лет он молчал, как и все остальные, у кого был доступ. Но во время интервью телеканалу CBS он нарушил свое молчание.

В США все более громкими становятся требования о публикации

В докладе описывается сеть людей, которые могли поддерживать угонщиков в США напрямую во время атак. Так сказал Грэхем Стиву Крофту, ведущему легендарной программы CBS "60 минут".

На вопрос ведущего о том, считает ли он, что все сторонники были из Саудовской Аравии, Грэхем ответил: "В основном". Когда Крофт переспросил, имеет ли он в виду, к примеру, правительство Саудовской Аравии, состоятельных людей и крупные компании, Грэхем подтвердил: "Все, только что упомянутые".

В США все более громкими становятся требования о публикации этого документа для свободного доступа к нему общественности. В то же время американские СМИ наблюдают постоянное лоббирование среди конгрессменов со стороны администрации Обамы – с целью предотвращения публикации бумаг.

Обама опасается реакции Саудовской Аравии

В качестве причины Белый дом назвал то, что при возможном обвинении, правительство опасается негативных последствий, ответных мер и ограничений в отношении должностных лиц и граждан Соединенных Штатов за рубежом, сообщает "The New York Times". Арабские страны также играют важную роль в борьбе с ИГ.

Среди родственников жертв растет гнев в адрес Обамы, который все же хочет предотвратить публикацию. Сенатор Кирстен Джиллибранд (Нью-Йорк) прочитала документ и требует его публикации. Она сказала, что семьи жертв заслуживают этого. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп поспешил сделать это объектом своей кампании против демократов.

Обаму сегодня ожидают в Саудовской Аравии. Там он встретится с королем Салманом и позже примет участие в саммите. В столице Эр-Рияд речь пойдет, прежде всего, о борьбе против "Исламского государства" (ИГ), а также о сложной ситуации на всем Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия и США – близкие союзники, но у них сложные отношения. Одной из причин этого является ядерная сделка, которую США подписали с Ираном. Иран и Саудовская Аравия борются за доминирование в регионе.

Поэтому Обама не хочет еще больше накалять и без того опасную ситуацию. А значит, шансов на, что вскроется правда о 9/11, очень мало.