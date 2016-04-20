Neue Zürcher Zeitung: НАТО и Москва вступают в диалог

В статье Никлауса Нусплигера под названием "НАТО и Москва вступают в диалог", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung, пишется о том, что после аннексии Крыма и начала конфликта в Украине между НАТО и Россией царит ледниковый период. Военный союз осуществил наиболее значительное усиление своей коллективной обороны с момента окончания холодной войны, между Брюсселем и Москвой идет пропагандистская война. Оборонительный союз заморозил военное сотрудничество с Москвой. Доступ в главное здание НАТО в Брюсселе получили только посол России, его шофер и главный секретарь. Но дверь для политического диалога в Совете Россия-НАТО на посольском уровне или на уровне министров НАТО на самом деле никогда не закрывало. Но с июня 2014 года не состоялось ни одного заседания.

Отношения далеки от повседневных

Поэтому еще большую важность приобретает тот факт, что в среду в Брюсселе впервые состоится заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов. В декабре министры иностранных дел НАТО уполномочили Йенса Столтенберга начать переговоры с Москвой. По словам Столтенберга, на повестке дня символического заседания будут кризис в Украине, Афганистан и снижение рисков во время военных действий. Буквально на прошлой неделе "непрофессиональное поведение" российских летчиков над Балтийским морем в непосредственной близости от американских кораблей и самолетов указало на необходимость наличия открытых каналов связи. Большое беспокойство в НАТО вызывал и тот факт, что в ноябре 2015 года Турция сбила российский истребитель на сирийско-турецкой границе. Дипломаты надеются на сближение в области уменьшения рисков, но не ожидают согласия по украинскому вопросу.

Ожидания также понизили заявления, прозвучавшие еще до начала заседания. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник засыпал НАТО обвинениями. НАТО наращивает военное присутствие на границе с Россией, что представляет угрозу. Столтенберг настаивал на том, что вся деятельность НАТО носит исключительно оборонительный характер. Но он также сказал, что проведение заседания Совета Россия-НАТО не знаменует возврата к повседневной жизни.

"Избирательное противостояние"

Тем не менее, в последние месяцы появлялось все больше признаков того, что НАТО и ЕС стремятся к соглашению с Россией. Ядерные переговоры с Ираном, борьба с терроризмом и война в Сирии показали, что, несмотря на кризис в Украине, определенное взаимодействие с Москвой необходимо и в других областях. В марте министры иностранных дел ЕС утвердили новую доктрину "избирательного противостояния" с Россией, разработанную Верховным представителем ЕС Федерикой Могерини.

Однако, Могерини подчеркнула, что реализация Минского мирного плана на востоке Украины остается "ключевым условием для существенных изменений" в отношениях между Брюсселем и Москвой. Таким образом, экономические санкции ЕС против России зависят от реализации плана. В декабре 28 стран ЕС единодушно продлили действие санкций, несмотря на то, что Италия пыталась приостановить это решение. Но разногласия государств-членов становятся все более очевидными. В июне ожидается следующее продление санкций, и тогда ЕС предстоит столкнуться с гораздо более серьезными внутренними разногласиями.