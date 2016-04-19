В НАТО не исключают, что ИГИЛ может разделиться на две части
20:32, 19 апреля 2016Мир
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ИГИЛ пытается заполучить элементы для создания оружия массового поражения.
REUTERS
Об этом заявил заместитель генсека НАТО Джейми Шиа, передает The Telegraph.
По его словам, одна часть будет пытаться сохранить под своим контролем территории в Сирии и Ираке, а другая займется формированием подпольных экстремистских ячеек в Европе для организации терактов.
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Сейчас боевики пытаются заполучить элементы для создания оружия массового поражения, так как планируют совершить в Европе атаки с использованием биологического и ядерного оружия.
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