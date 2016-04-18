Шведский министр покинул пост из-за того, что сравнил Израиль с нацистами

Как сообщает Русская служба ВВС, министр сказал, что "Израиль относится к палестинцам так же, как и нацисты относились к евреям".

Об отставке Каплана объявил 18 апреля премьер-министр страны Стефан Лёвен.

"Я получил от Мехмета Каплана заявление об отставке, и я поддержал его [...] Я знаю Мехмета Каплана как человека, придерживающегося гуманистических и демократических ценностей, но министр должен быть способен представлять Швецию так, чтобы не возникало недоразумений", - заявил премьер на пресс-конференции.

О словах министра ранее сообщила газета Svenska Dagbladet. Комментарии относительно отношения Израиля к палестинцам были сделаны политиком еще в 2009 году, до того как Каплан стал министром в 2014 году.

Читайте такжеПолиция Израиля застрелила пятерых палестинцев после попыток нападения

Заявление об отставке сделано на фоне сообщений о разногласиях в рядах шведского коалиционного правительства, состоящего из Социал-демократической партии, которую представляет Лёвен, и Партии зеленых, которую представляет Каплан.

Отметим, Палестину как суверенное государство признали более 130 стран мира.