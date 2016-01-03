Ватикан присоединился к странам, которые признают Палестину суверенным государством

Как отмечают в Ватикане, данное соглашение регулирует статус католической церкви в Палестине, которая фигурирует в тексте именно как "государство Палестина", передает DW.

Также в документе выражается "поддержка мирных переговоров для разрешения ситуации в регионе", пишет информагентство dpa.

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Соглашение, которое является результатом шестилетних переговоров между Римо-католической церковью и представителями Палестинской автономии, раскритиковали в Иерусалиме. Израиль охарактеризовал его как поспешное, однобокое и не учитывающее "уникальный исторический статус еврейского народа и Иерусалима".

Стоит отметить, что соответствующий документ был подписан еще в конце июня 2015 года.

Сейчас Палестину как суверенное государство признали более 130 стран мира.

Напомним, в 2012-м году Ватикан поддержал решение Генеральной Ассамблеи о предоставлении Палестине статуса государства-наблюдателя при ООН.