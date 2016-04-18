Полиция Греции начала освобождение порта Пирей от беженцев
Греческая полиция утром в понедельник, 18 апреля, начала операцию по освобождению терминалов порта Пирей от беженцев.
По данным греческого телеканала Skai, в порт направлены автобусы, на которых планируется вывезти 500 из примерно 3700 мигрантов в расположенный по близости государственный приемный центр, сообщает Deutsche Welle.
Как заявляют власти Греции, дикий лагерь в Пирее должен прекратить свое существование до конца нынешней недели: начинается туристический сезон, а порт является важнейшим транспортным узлом для иностранцев, посещающих страну.
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Одновременно с Пиреем силы правопорядка освободили от мигрантов железнодорожные пути в расположенной на границе с Македонией деревне Идомени. При этом, как сообщает местное телевидение, обошлось без насилия.
Беженцы занимали пути около месяца, фактически заблокировав важнейшее для греческой экономики грузовое и пассажирское сообщение с Македонией. Тысячи мигрантов, находящихся в Идомени, пытались, таким образом, принудить греческие и македонские власти открыть границу, чтобы продолжить свой путь в центральную Европу.