Полиция Греции начала освобождение порта Пирей от беженцев

По данным греческого телеканала Skai, в порт направлены автобусы, на которых планируется вывезти 500 из примерно 3700 мигрантов в расположенный по близости государственный приемный центр, сообщает Deutsche Welle.

Как заявляют власти Греции, дикий лагерь в Пирее должен прекратить свое существование до конца нынешней недели: начинается туристический сезон, а порт является важнейшим транспортным узлом для иностранцев, посещающих страну.

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Одновременно с Пиреем силы правопорядка освободили от мигрантов железнодорожные пути в расположенной на границе с Македонией деревне Идомени. При этом, как сообщает местное телевидение, обошлось без насилия.

Беженцы занимали пути около месяца, фактически заблокировав важнейшее для греческой экономики грузовое и пассажирское сообщение с Македонией. Тысячи мигрантов, находящихся в Идомени, пытались, таким образом, принудить греческие и македонские власти открыть границу, чтобы продолжить свой путь в центральную Европу.