Керри выразил протест Лаврову в связи с полетами российских Су-24 над эсминцем ВМС США

Об этом сообщает официальный сайт Госдепартамента США, передает 112 Украина.

Протест вызван действиями военных российских самолетов, которые пролетели в опасной близости к американскому эсминцу.

"Госсекретарь высказал решительный протест в связи с опасными маневрами, которые совершили российские военные самолеты над кораблем ВМФ США "Дональд Кук" (USS Donald Cook) в Балтийском море", – заявил по итогам телефонных переговоров Керри и Лаврова спикер Госдепартамента Джон Кирби.

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Как сообщал УНИАН ранее, анонимный военный источник агентства Reuters описал инцидент в деталях, заявив, что российские истребители "симулировали атаку на американский эсминец.

По его словам, речь идет об "одном из самых агрессивных актов за последнее время".

Напомним, согласно американскими военными, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море.

Как отмечается, они не были вооружены.

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Также сообщается, что над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, из которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.

USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, главным оружием которого являются управляемые ракеты. На борту корабля находился польский вертолет.

Как сообщается, эсминец направлялся до польского порта Гданьск.