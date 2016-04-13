СМИ: Хиллари Клинтон хочет создать министерство по делам мигрантов

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

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На встрече с активистами по защите прав мигрантов в Нью-Йорке Клинтон сообщила, что новый орган в случае появления будет координировать деятельность федеральных ведомств и местных органов власти по вопросам мигрантов.

«Этот вопрос затрагивает правительство на всех уровнях», — заявила Клинтон.

Также она указала, что этот проект станет продолжением усилий президента США Барака Обамы по вопросу мигрантов и беженцев в США.