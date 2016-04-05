Обама не считает, что Трамп может выиграть выборы в США
11:09, 05 апреля 2016Мир
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Трамп может стать кандидатом от Республиканской партии.
REUTERS
Действующий президент США Барак Обама считает, что кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп не победит на выборах. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест.
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"Обама не беспокоится о том, что будет, если Дональд Трамп станет президентом США. Он не думает, что это произойдет", - отметил Эрнест.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 8 ноября. Сейчас наиболее вероятными кандидатами в президенты являются Хиллари Клинтон (Демократическая партия) и Дональд Трамп (Республиканская партия).
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