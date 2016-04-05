Обама не считает, что Трамп может выиграть выборы в США

Действующий президент США Барак Обама считает, что кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп не победит на выборах. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест.

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"Обама не беспокоится о том, что будет, если Дональд Трамп станет президентом США. Он не думает, что это произойдет", - отметил Эрнест.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 8 ноября. Сейчас наиболее вероятными кандидатами в президенты являются Хиллари Клинтон (Демократическая партия) и Дональд Трамп (Республиканская партия).