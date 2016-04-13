Главной темой встречи Совета "Россия-НАТО" станет Украина

Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Кармен Ромеро, передает радио "Свобода". По ее словам, во время встречи стороны также обсудят военную деятельность России и НАТО, а также сфокусируются на "прозрачности и снижение рисков", а также поговорят о ситуации в Афганистане и террористические угрозы.

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Деятельность Совета "Россия-НАТО" никогда официально не прекращалась. Последняя встреча состоялась в июне 2014 года, уже после аннексии Крыма.

Отношения между Москвой и НАТО ухудшились в 2014 году из-за вооруженного конфликта на Донбассе и аннексии Крыма.