Главной темой встречи Совета "Россия-НАТО" станет Украина
20:31, 13 апреля 2016Мир
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Главными темами во время первой за два года встречи представителей НАТО и России, которая состоится 20 апреля в штаб-квартире альянса в Брюсселе, станут боевые действия на Донбассе и выполнение Минских соглашений.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Кармен Ромеро, передает радио "Свобода". По ее словам, во время встречи стороны также обсудят военную деятельность России и НАТО, а также сфокусируются на "прозрачности и снижение рисков", а также поговорят о ситуации в Афганистане и террористические угрозы.
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Деятельность Совета "Россия-НАТО" никогда официально не прекращалась. Последняя встреча состоялась в июне 2014 года, уже после аннексии Крыма.
Отношения между Москвой и НАТО ухудшились в 2014 году из-за вооруженного конфликта на Донбассе и аннексии Крыма.
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