Австрия начала строить стену на границе с Италией

По словам австрийских полицейских, они уже приступили к заливке бетона для фундамента зала регистрации мигрантов, а также опор ограждений, передает Lenta.ru. Основные работы проводятся на перевале Бреннер, через который идет основной поток мигрантов из Италии в Австрию.

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Строительство ограждения планируется завершить до лета. По оценкам австрийских чиновников, в ближайшее время мигранты осознают, что "балканский маршрут" через Грецию, Македонию и Сербию окончательно закрылся, и начнут искать альтернативные пути.

Сооружение стены на перевале Бреннер уже раскритиковала Европейская комиссия. Однако официальная Вена заявила, что возведение забора против мигрантов - это политическая необходимость.

5 апреля министр транспорта Германии Александр Добриндт призвал направить немецких полицейских на итало-австрийскую границу, чтобы помочь местным силам правопорядка удержать ситуацию под контролем.

После того, как Словения, Хорватия, Сербия, Македония и Болгария по итогам саммита ЕС - Турция объявили о закрытии границ для мигрантов с Ближнего Востока, основной их поток пошел через Италию. Переселенцы пытаются проникнуть в Австрию, а оттуда попасть в Германию. Один из основных маршрутов проходит через альпийский перевал Бреннер. В воскресенье, 3 апреля, там произошли столкновения между австрийскими полицейскими и солдатами и сотнями протестующих из Италии, Австрии и Германии, требующими открыть границу для мигрантов. В результате были ранены 15 человек.