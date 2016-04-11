"Панамские документы" свидетельствуют о связи Кремля с Клинтон – СМИ

В частности, согласно обнародованным журналистами данным панамской компании Mossack Fonseca, российский «Сбербанк» с марта прибегает к услугам компании лоббистов Podesta Group в Вашингтоне для формирования положительного имиджа и облегчения санкционного бремени РФ, передает dw.com со ссылкой на британское издание The Observer.

Возглавляет фирму Тони Подеста - один из основных сборщиков денежных средств для предвыборной кампании Клинтон, хорошо осведомленный член партии демократов с большими связями. Брат Тони Подеста - Джон является главой штаба Клинтон.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung отказывается передавать "панамские документы" властям, защищая свой источник

Среди дочерних компаний «Сбербанка», которые лоббирует Podesta Group, также указаны инвестиционная компания "Тройка Диалог", зарегистрированная на Каймановых островах, SBGB Cyprus Limited, зарегистрированная на Кипре, и SB International, зарегистрированная в Люксембурге.

Как следует из расследования ICIJ, «Сбербанк» и "Тройка Диалог" используются лицами, приближенными к президенту РФ Владимиру Путину, для перевода государственных фондов в сомнительные частные инвестиции.

"Некоторые из этих компаний изначально были связаны с инвестиционным фондом "Тройка Диалог", который контролируется и управляется «Сбербанком» после того, как банк приобрел инвестиционный банк "Тройка Диалог", - отмечается в тексте ICIJ. "Тройка Диалог" принадлежит ОАО "Сбербанк России" с 2012 года.

Читайте также"Панамский скандал" сильнее ударит по Порошенко, чем по Путину, - The Economist

Как отмечает The Observer, при этом Podesta Group делает вид, что в лице «Сбербанка» имеет дело с обычным частным финансовым институтом, а не с банком, контролируемым Центральным банком РФ, то есть российским государством. В противном случае лоббисты вынуждены были бы зарегистрироваться как агенты российского правительства, согласно закону США о регистрации иностранных агентов.

Таким образом, пишет The Observer, Джон и Тони Подеста на самом деле лоббируют банк личного пользования Путина, который является финансовой ветвью Кремля и подконтрольных ему разведслужб. Поскольку братья Подеста претендуют на высокие посты в Белом доме в случае победы Клинтон на президентских выборах, то им, как и самой кандидатке в президенты США, придется публично объяснить свою связь со «Сбербанком».

Читайте также"Панамагейт": Кэмерон показал свои налоговые декларации на фоне скандала с офшорами

Напомним, 3 апреля немецкая газета Süddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовали расследование "Панамские документы", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.