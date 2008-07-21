В Венгрии обрушилась карусель: покалечены 17 человек
09:19, 21 июля 2008Мир
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Пострадавшие – подростки 14-15 лет.
В Венгрии в результате обрушения карусели в поселке Теки 17 человек получили ранения. Авария произошла накануне вечером во время местного фестиваля.
Причиной инцидента стала одновременная поломка двух поддерживающих консолей в местах, где элементы конструкции были плохо сварены.
Как сообщили в службе скорой помощи, четыре человека получили тяжелые травмы. Все они доставлены в больницы Будапешта. Большинство пострадавших – подростки возрасте 14-15 лет.
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