В Венгрии обрушилась карусель: покалечены 17 человек

В Венгрии в результате обрушения карусели в поселке Теки 17 человек получили ранения. Авария произошла накануне вечером во время местного фестиваля.

Причиной инцидента стала одновременная поломка двух поддерживающих консолей в местах, где элементы конструкции были плохо сварены.

Как сообщили в службе скорой помощи, четыре человека получили тяжелые травмы. Все они доставлены в больницы Будапешта. Большинство пострадавших – подростки возрасте 14-15 лет.

РБК