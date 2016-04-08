Reuters и Sky News Arabia удалили сообщение о казни 175 сирийцев боевиками ИГИЛ

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Новость о казни рабочих цементного завода удалило и информагентство Reuters, которое ссылалось на военных сирийской армии, пишет Dailystar.

Как сообщал УНИАН ранее, по данным Reuters, боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ) казнили 175 рабочих, захваченных на цементном заводе под Дамаском.