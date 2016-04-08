Süddeutsche Zeitung отказывается передавать "панамские документы" властям, защищая свой источник

Об этом в четверг в эфире телеканала ZDF заявил главный редактор Süddeutsche Zeitung Вольфганг Крах.

Он заявил, что издание намерено защищать свой источник "практически любой ценой". При этом Крах констатировал, что в последние дни их источник подавал сигналы, что он находится в "смертельной опасности".

"Если мы прекратим защищать наших информаторов, то настанет конец журналистским расследованиям. И тогда не будет уже "Панамских документов 2", - заявил главред Süddeutsche Zeitung, обосновывая отказ передать документы немецким властям.

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Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

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Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.