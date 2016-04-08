Названа официальная причина крушения "Боинга" Fly Dubai в Ростове-на-Дону

Об этом говорится в выводах Межгосударственного авиационного комитета.

Читайте такжеПричиной катастрофы Boeing в Ростове могла стать несогласованность действий пилотов – СМИ

"В процессе повторного захода на посадку, осуществлявшегося также в режиме ручного управления, экипаж на высоте 220 м (за 4 км до ВПП) принял решение об "уходе на второй круг" и инициировал набор высоты с выводом двигателей на взлётный режим. На высоте 900 метров одновременно с отдачей экипажем штурвала "от себя" стабилизатор самолёта был отклонён на 5 градусов на пикирование, вследствие чего самолёт перешёл в энергичное снижение с реализацией вертикальной перегрузки до -1 ед. Последующие действия экипажа не позволили предотвратить столкновения самолёта с землёй. Столкновение произошло на скорости более 600 км/ч с углом тангажа на пикирование более 50 гр", - говорится в сообщении.

Напомним, пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в 3.42 в субботу 19 марта. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. Следственный комитет рассматривает три основные версии крушения: техническая неисправность, сложные погодные условия, ошибка экипажа.

Читайте такжеВ сети появились первые фото с места падения Boeing в Ростове-на-Дону

На борту находились 55 пассажиров (44 гражданина России, 8 Украины, 2 Индии, 1 Узбекистана) и 7 членов экипажа (2 гражданина Испании, 1 России, 1 Кипра, 1 Колумбии, 1 Киргизии, 1 Сейшельских островов). Все они погибли.