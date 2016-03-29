Шестой "двухсотый": СМИ назвали имя погибшего в Сирии российского военного, который попал в окружение (фото)
Стало известно имя российского военного, который вызвал огонь на себя в Сирии и погиб.
Это 25-летний уроженец села Городки Тюльганского района РФ Александр Прохоренко, передает Orenday.
Отмечается, что военную карьеру он начал сразу после школы в Военной академии противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Завершилась она меньше чем через 10 лет. При этом место службы Прохоренко не называют.
Родителей и супругу Александра Прохоренко уже оповестили.
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Это шестая подтвержденная официально смерть военного РФ в Сирии. Ранее стало известно, что офицер российских сил специальных операций погиб в Сирии во время выполнения задачи по наведению авиаударов по террористам в районе Пальмиры.
Он погиб, вызвав огонь на себя, после того, как был обнаружен террористами и окружен.