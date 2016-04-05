Нагорнокарабахский конфликт: МИД Украины выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана

Как говорится в комментарии на сайте украинского внешнеполитического ведомства, "нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует о том, что "замороженные конфликты" остаются очагом нестабильности на всем пространстве ОБСЕ, которые в любой момент могут вспыхнуть и привести к широкомасштабным боевым действиям и большим человеческим потерям".

"Украинская сторона выступает за долгосрочное политическое урегулирование нагорнокарабахского конфликта на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ", - подчеркнули в министерстве иностранных дел Украины.

При этом украинский МИД призвал стороны конфликта и международное сообщество, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ, приложить максимум усилий для немедленного прекращения военных действий, деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного урегулирования конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

Также в ведомстве выразили надежду, что урегулированию ситуации поможет специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, которое запланировано на сегодня в Вене.

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Как сообщал УНИАН, бои в Нагорном Карабахе возобновились в ночь с 1 на 2 апреля. С того времени, по данным ООН, погибли более 30 человек, свыше 200 получили ранения.

Отметим, конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался еще в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Во время так называемого референдума в 1991 году 99,89% избирателей проголосовали за независимость Нагорного Карабаха, после чего начался открытый этап войны 1987-1994 гг., следствием которой стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и подписание в Бишкеке соглашения "О неприменении оружия", которое действует с 12 мая 1994 года. Однако до сих пор конфликт остается неурегулированным.