Трампу на выборах будет помогать экс-советник Януковича

Дональд Трамп пригласил республиканца Пола Джона Манафорта, ранее работавшего с Виктором Януковичем и Партией регионов, в свой штаб.

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По информации издания, Трамп намерен воспользоваться услугами Манафорта, чтобы тот поддержал его на съезде республиканцев в Кливленде, который состоится этим летом. На этом мероприятии станет известно имя кандидата от этого политического крыла на предстоящих президентских выборах.

Сам Трамп также подтвердил, что нанял Манфорта. "Да, это правда", - ответил миллиардер журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее в 1976 году Манафорт был консультантом в президентской кампании Джеральда Форда, когда тот оппонировал Рейгану. Также он участвовал в кампании Рейгана в 1980. А в 1988 и 1996 – у Боба Доула и Джорджа Буша.

В недавнем прошлом Манафорт как политический консультант сотрудничал с четвертым президентом Украины Виктором Януковичем, Партией регионов и Ринатом Ахметовым.