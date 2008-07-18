Глава МИД Германии: в абхазском конфликте - тупиковая ситуация

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ подтверждает непоколебимую волю грузинского руководства решить конфликт в Абхазии исключительно мирным путем.

"Подтверждаю непоколебимую волю мирно урегулировать этот конфликт. Мы работаем над деталями плана этого урегулирования вместе с США и Евросоюзом", - сказал М.СААКАШВИЛИ вчера на совместной пресс-конференции в Батуми после переговоров с главой МИД Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕРОМ.

Глава грузинского государства поблагодарил правительство Германии за "адекватное и быстрое" реагирование и подключение к проблеме грузино-абхазского урегулирования, передает ИА «Новости-Грузия».

"К этому мы и стремились, когда требовали интернационализации переговорного процесса", - подчеркнул президент.

М.СААКАШВИЛИ заметил, что конфликты 20 века должны решаться в 21 веке "современными европейскими методами".

В свою очередь, глава МИД Германии еще раз подтвердил официальную позицию своей страны и сказал, что Германия поддерживает территориальную целостность Грузии и считает Абхазию ее неотъемлемой частью.

"В этом конфликте сейчас сложилась тупиковая ситуация, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы в короткие сроки выйти из него", - сказал Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР.

Он подчеркнул, что для этого необходимо между конфликтующими сторонами - грузинами и абхазами - наладить систематический прямой диалог.

"Завтра я еду в Сухуми за тем, чтобы убедить тех, с кем буду вести переговоры, в необходимости прямого диалога", - сказал Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР.

При этом германский дипломат заметил, что в одночасье решить грузино-абхазский конфликт будет невозможно.

"Но Германия и я, соответственно, хотим внести в урегулирование этого конфликта свой вклад", - отметил он.

В пятницу утром глава МИД Германии из Батуми вылетит в Сухуми.