Азербайджан заявил о готовности к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Азербайджан согласен на прекращение огня в зоне карабахского конфликта, но при условии, что армянские войска покинут оккупированные территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Хикмет Гаджиев, передает ТАСС.

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По его словам, для этого "армянские войска, согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, должны быть выведены со всех оккупированных территорий", а также следует "обеспечить территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ страны".

"Азербайджан неоднократно заявлял, что основная причина нарушения прекращения огня и возникновения напряженности - присутствие войск Армении на оккупированных азербайджанских территориях", - сказал Гаджиев.

Как сообщалось, президент Армении заявил об угрозе широкомасштабной войны

По данным ООН, по состоянию на 3 апреля вследствие обострения конфликта вНагорном Карабахе погибли 33 человека, более 200 – ранены.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. 3 апреля Азербайджан объявил о прекращении в одностороннем порядке военных действий в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения назвала заявление Баку «информационной ловушкой». Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и продолжении обстрелов.