Германия примет почти 2 тысячи сирийских беженцев из Турции

4 апреля Германия примет 1600 сирийских беженцев из Турции во исполнение соглашения между ЕС и Турцией.

Как сообщает Deutsche Welle, при необходимости впоследствии будет обеспечено принятие еще 13 500 человек.

Ранее представитель МВД ФРГ сообщил, что уже в понедельник из Турции самолетом прибудут, прежде всего, семьи с детьми. Всего, в первой группе прибудет несколько десятков людей. Уже известно, что сирийских беженцев из Турции должны разместить в федеральной земле Нижняя Саксония.

Напомним, что с 4 апреля, согласно достигнутым с ЕС договоренностям, беженцев, которые с 20 марта по турецкой территории нелегально добрались до Греции, начнет принимать обратно Турция. Сейчас - после закрытия для беженцев так называемого "балканского маршрута", который выводил их в Австрию и Германию, - в Греции накопилось около 52 тысяч беженцев. Из них 11 тысяч расположились возле пункта пропуска Индомени на греческо-македонском границе.

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Вместе с тем, организация по охране границ ЕС Frontex предупредила, что для надлежащего выполнения обязанностей ей не хватает персонала. "Страны-члены ЕС согласовали направление лишь 700 сотрудников и 44 экспертов по реадмиссии", - сказала пресс-секретарь Frontex в комментарии Welt am Sonntag. Однако, в середине марта организация просила предоставить 1500 полицейских и 50 экспертов по реадмиссии.

Тем временем, один из инициаторов закрытия "балканского маршрута" - Австрия - заявила, что будет обеспечивать охрану своих границ при помощи военных. "Поскольку внешние границы ЕС не является эффективно защищенным, Австрия вскоре усилит контроль на границах (...), в том числе и при помощи военных ", - сказал министр обороны Австрии Ганс Петер Доскоцил.