Австрия считает необходимым закрыть для беженцев маршрут через Италию
Альтернативные "балканскому маршруту" пути, по которым беженцы могли бы попасть в Центральную и Северную Европу, должны быть так же закрыты. В частности это касается и пути через Италию.
Об этом сказал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц, передает Deutsche Welle.
"Мы должны сделать на итальянско-средиземноморском маршруте все то, что сделали на западнобалканском. Должно стать понятно, что время быстрого пропуска (беженцев - ред.) в Центральную Европу закончилось, безразлично, каким маршрутом. Границы должны оставаться закрытыми", - сказал он.
Читайте такжеАлбанские полицейские усилили присутствие на границе с Грецией
В свою очередь канцлер Австрии Вернер Файман призвал Берлин ввести верхнюю границу приема беженцев, как это ранее сделала его страна. "Только тогда, когда Германия назовет цифру, на которую будет ориентироваться, и принимать только беженцев из кризисных регионов, можно будет сломать логику хаотичной миграции", - сказал он местной газете Österreich, которая вышла в воскресенье.
Ранее УНИАН сообщал, что страны-члены ЕС стремятся предотвратить проникновение беженцев с Балканского полуострова в другие страны ЕС после перекрытия так называемого "балканского маршрута" другими путями.