Австрия считает необходимым закрыть для беженцев маршрут через Италию

Об этом сказал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц, передает Deutsche Welle.

"Мы должны сделать на итальянско-средиземноморском маршруте все то, что сделали на западнобалканском. Должно стать понятно, что время быстрого пропуска (беженцев - ред.) в Центральную Европу закончилось, безразлично, каким маршрутом. Границы должны оставаться закрытыми", - сказал он.

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В свою очередь канцлер Австрии Вернер Файман призвал Берлин ввести верхнюю границу приема беженцев, как это ранее сделала его страна. "Только тогда, когда Германия назовет цифру, на которую будет ориентироваться, и принимать только беженцев из кризисных регионов, можно будет сломать логику хаотичной миграции", - сказал он местной газете Österreich, которая вышла в воскресенье.

Ранее УНИАН сообщал, что страны-члены ЕС стремятся предотвратить проникновение беженцев с Балканского полуострова в другие страны ЕС после перекрытия так называемого "балканского маршрута" другими путями.