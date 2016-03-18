ЕС и Турция согласовали план по разрешению миграционного кризиса

Об этом сегодня по итогам переговоров сообщил президент Европейского совета Дональд Туск, передает Русская служба BBC.

По данным источника BBC в руководстве ЕС, до 72 тыс. находящихся в Турции сирийских мигрантов будут размещены в странах блока в соответствии с договором.

Ранее премьер-министр Чехии Богуслав Соботка написал в своем Twitter, что все нелегальные мигранты, прибывающие в Грецию из Турции, с 20 марта будут возвращены обратно.

Представитель турецких властей, которого цитирует агентство Рейтер, заявил, что возврат беженцев в Турцию фактически начнется 4 апреля.

В обмен на каждого сирийца, возвращенного в Турцию, ЕС обязуется принимать гражданина Сирии, который уже находится в этой стране.

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В качестве ответной меры Турция просила возобновить процесс вступления в ЕС, удвоения - с 3 млрд до 6 млрд евро - помощи от Евросоюза на содержание беженцев и введение безвизового режима между ЕС и Турцией.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году по Средиземному морю в Европу прибыли около 1,5 млн нелегальных мигрантов.

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С начала этого года в Европу по Средиземному морю прибыли 154 тыс. 886 мигрантов и беженцев, при этом 467 человек погибли или пропали без вести, пытаясь добраться до европейских стран.

На сегодняшний день в Турции находится 2,7 млн беженцев.