КНДР провела очередные ракетные испытания

Ракета была запущена в сторону Японского моря в окрестностях населенного пункта Сондок провинции Хамген-Намдо утром, снаряд пролетел около 100 км, передает kommersant.ru со ссылкой на агентство "Ренхап".

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Ранее Совет ЕС расширил санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, которая была принята 2 марта. "Правовые акты о введении санкций будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 1 апреля", - говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

Как сообщал УНИАН, 18 марта КНДР, нарушая многочисленные резолюции ООН, запустила две баллистические ракеты средней или малой дальности. Одна упала в море, другая, по предварительным данным, взорвалась в воздухе. Также сообщалось о запусках ракет 21 и 29 марта. Чрезвычайно жесткая резолюция 2270, принятая Совбезом ООН, пока не смогла изменить поведение Пхеньяна. Эксперты полагают, что задача лидера КНДР Ким Чон Ына - принудить оппонентов к переговорам, на которых страна уже неоднократно добивалась преференций. Пока, впрочем, ему удается добиться только новых санкций.