КНДР угрожает уничтожить Манхэттен водородной бомбой

«Если эту водородную бомбу установить на межконтинентальной баллистической ракете и ударить по Манхэттену в Нью-Йорке, то все люди там сразу погибнут, а город сгорит дотла», — заявил ядерщик КНДР Чо Хьенг Ил (Cho Hyong Il), цитирует издание Росбалт.

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Как утверждает журнал «Корея сегодня», разработанная в КНДР водородная бомба обладает «несравнимо большей силой», чем та, которая была испытана СССР в 1961 году и могла вызвать ожоги третьей степени в радиусе 100 км, а звуковая волна от которой выбила бы стекла в домах на расстоянии 1000 км.

«Если американские империалисты пойдут хоть на малейшее военное безрассудство и посягнут на наше национальное достоинство и суверенитет, наша республика не упустит шанса, чтобы безжалостным справедливым ударом не стереть с лица Земли страну под названием (США)», — утверждает «Корея сегодня».

Однако большинство экспертов считают, что Пхеньян преувеличивает свои технические возможности, пишет Washington Post.

В Южной Корее с начала прошлой недели проходят совместные с США военные учения с участием крупнейшего контингента войск США за последние 40 лет по уничтожению на случай войны руководства КНДР, а также ее ядерных и ракетных арсеналов. Пхеньян уже отреагировал на учения угрозой превентивного ядерного удара и заявлением о намерении продолжать ядерные и ракетные испытания.