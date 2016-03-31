У Шойгу обнародовали подробности операции по освобождению сирийской Пальмиры

Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, пишет Росбалт.

«Все разрозненные бандгруппы ИГИЛ, вырвавшиеся из окружения, уничтожались российской авиацией, не давая им уйти в направлении Ракки и Дейр-эз-Зора», — сказал он.

Рудской также сообщил, что российские военные советники принимали активное участие в разработке операции по освобождению Пальмиры.

На первом этапе наступательной операции были заблокированы основные транспортные пути вокруг города. По позициям велся огонь артиллерии и авиации сирийских правительственных войск. В первые два дня операции российская авиация уничтожила большинство пунктов управления боевиков.

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По словам Рудского, 23 марта подразделения сирийской армии вплотную приблизились к Пальмире, приступили к штурму господствующих высот и взяли их в течение суток.

«Утром 27 марта сирийская армия и отряды народного ополчения установили полный контроль над городом. В течение двух дней продолжалось уничтожение остатков бандформирований в пригородах и отдельных районах города», — сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ.

Как известно, Россия начала воздушную военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. В середине марта президент РФ Владимир Путин поручил начать вывод основной части группировки ВКС из Сирии.