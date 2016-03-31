У Шойгу обнародовали подробности операции по освобождению сирийской Пальмиры
Российские боевые самолеты уничтожили группы боевиков ИГИЛ, которые пытались прорваться из Пальмиры.
Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, пишет Росбалт.
«Все разрозненные бандгруппы ИГИЛ, вырвавшиеся из окружения, уничтожались российской авиацией, не давая им уйти в направлении Ракки и Дейр-эз-Зора», — сказал он.
Рудской также сообщил, что российские военные советники принимали активное участие в разработке операции по освобождению Пальмиры.
На первом этапе наступательной операции были заблокированы основные транспортные пути вокруг города. По позициям велся огонь артиллерии и авиации сирийских правительственных войск. В первые два дня операции российская авиация уничтожила большинство пунктов управления боевиков.
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По словам Рудского, 23 марта подразделения сирийской армии вплотную приблизились к Пальмире, приступили к штурму господствующих высот и взяли их в течение суток.
«Утром 27 марта сирийская армия и отряды народного ополчения установили полный контроль над городом. В течение двух дней продолжалось уничтожение остатков бандформирований в пригородах и отдельных районах города», — сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ.
Как известно, Россия начала воздушную военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. В середине марта президент РФ Владимир Путин поручил начать вывод основной части группировки ВКС из Сирии.