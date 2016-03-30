Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за подрыв автоколонны МВД в России (видео)

Представитель республиканской полиции Фатина Убайдатова сказала, что было подорвано две автомашины, а тип взрывного устройства пока не установлен, сообщает Reuters.

Новостное агентство Amaq, поддерживающее ИГИЛ, опубликовало в интернете заявление о том, что за атакой стоит местная ячейка ультрарадикальной исламистской группировки.

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Согласно заявлению Amaq, в результате взрыва погибли 10 сотрудников сил безопасности. Reuters не смог самостоятельно проверить данные о жертвах. Российские госинформагентства сообщили о гибели одного полицейского. По их данным, он погиб при взрыве легкового автомобиля на КПП при въезде в Табасаранский районе Дагестана.

Как известно, "Исламское государство" уже брало ответственность за кровопролитные атаки на силовиков на Северном Кавказе. В феврале группировка взяла на себя ответственность за взрыв рядом с постом полиции в дагестанском селе Джемикент, где погибли по меньшей мере три человека.