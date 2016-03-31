Международный трибунал по бывшей Югославии оправдал Воислава Шешеля

В частности, Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге постановил, что Воислав Шешель не несет ответственности за систематические преступления сербских добровольцев на территории бывшей Югославии в 1991-1993 годах.

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Как сообщал УНИАН, 24 марта тот же трибунал признал виновным бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича в геноциде сербов и хорватов. Его приговорили к 40 годам тюремного заключения.

Справка УНИАН. Воислав Шешель - основатель и лидер Сербской радикальной партии с 1991 года. В 1991-1993 годах принимал участие в боевых действиях в Хорватии и Боснии как организатор вооруженных отрядов сербских добровольцев. В январе 2003 году добровольно сдался Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии как обвиняемый в преступлениях против человечности, совершенных во время войны в начале 90-х годов.

Воислав Шешель более 11 лет находился в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого. 12 ноября 2014 года Шешель условно освобожден из предварительного заключения по состоянию здоровья и вернулся в Белград.