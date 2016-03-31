В пригороде Парижа полиция обнаружила масштабное хранилище оружия

Об этом сообщил парижский прокурор Франсуа Молен. Он отметил, что "арсенал такого масштаба является беспрецедентным", передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Среди найденного оружия - пять автоматов Калашникова, семь пистолетов, один пистолет-пулемет, 1,3 кг промышленной взрывчатки, 105 граммов взрывчатки типа, что использовалась в ходе терактов 13 ноября 2015 года в Париже. Кроме того, были найдены пять краденых паспортов и семь телефонов. Также на двух компьютерах были найдены документы джихадистского характера и инструкции по конструированию взрывных устройств.

После терактов, совершенных в Брюсселе, руководство аэропорта "Завентем", где произошел двойной теракт, приняло решение отложить возобновление его работы для проведения дополнительных проверок. Продолжается розыск подозреваемого в соучастии с террористами, который сбежал из аэропорта.