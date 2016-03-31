В пригороде Парижа полиция обнаружила масштабное хранилище оружия
В пригороде Парижа полицейские обнаружили арсенал оружия. Французские следователи считают, что планировался крупный теракт, хотя конкретной цели и предполагаемое место совершения атаки определено не было.
Об этом сообщил парижский прокурор Франсуа Молен. Он отметил, что "арсенал такого масштаба является беспрецедентным", передает украинская редакция "Немецкой волны".
Читайте такжеВ Нидерландах арестовали француза по подозрению в планировании теракта
Среди найденного оружия - пять автоматов Калашникова, семь пистолетов, один пистолет-пулемет, 1,3 кг промышленной взрывчатки, 105 граммов взрывчатки типа, что использовалась в ходе терактов 13 ноября 2015 года в Париже. Кроме того, были найдены пять краденых паспортов и семь телефонов. Также на двух компьютерах были найдены документы джихадистского характера и инструкции по конструированию взрывных устройств.
После терактов, совершенных в Брюсселе, руководство аэропорта "Завентем", где произошел двойной теракт, приняло решение отложить возобновление его работы для проведения дополнительных проверок. Продолжается розыск подозреваемого в соучастии с террористами, который сбежал из аэропорта.