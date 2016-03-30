Серия терактов в Брюсселе: аэропорт "Завентем" не будет работать еще неделю

Такое решение приняла администрация аэропорта после того, как накануне с участием сотен сотрудников аэропорта было осуществлено тестовое испытание его помещений, где на прошлой неделе произошли два взрыва, сообщает DW.

Ранее сообщалось, что частично брюссельский аэропорт возобновит работу после 29 марта.

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Между тем бельгийская полиция начала сотрудничать с Федеральным бюро расследований (ФБР) США в расследовании обстоятельств террористических атак в Брюсселе 22 марта и розыска лиц, причастных к ним. По информации агентства Reuters, ФБР взялось за проверку ноутбуков, которые могли принадлежать подозреваемым лицам. Компьютеры, которые были предоставлены бельгийской полицией, уже доставлены в США. Однако до сих пор неизвестно, смогли ли эксперты проанализировать данные.

В то же время появляется все больше информации о том, что бельгийская полиция была предупреждена о повышенном риске террористической угрозы еще до совершения терактов. По словам министра безопасности и юстиции Нидерландов Герарда Адриана ван дер Стюра, 17 марта правительство страны передало бельгийской стороне выводы и предостережения от ФБР в отношении братьев аль-Бакрауи, которые совершили 22 марта теракты в брюссельском аэропорту и метро.

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"Эта тема поднималась между голландской и бельгийской полицией, - цитирует министра агентство AFP. - В частности, речь шла о радикальном прошлом обоих мужчин".

Напомним, ранее стало известно, что полиция Греции нашла план аэропорта Брюсселя в квартирах, которые они арендовали в Афинах, еще в январе 2015 года. Тогда же об этом было сообщено бельгийским властям, сообщила телекомпания SKAI.