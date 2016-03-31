Российские военные доставили в Алеппо гуманитарные грузы
08:19, 31 марта 2016Мир
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Российские военные доставили в провинцию Алеппо 4,4 т гуманитарных грузов для передачи жителям наиболее пострадавших в ходе ведения боевых действий населенных пунктов.
REUTERS
Ранее сирийцы в окруженном городе Дейр-эз-Зоре получили гуманитарную помощь. 30 т груза сбросили на парашютах национальные ВВС в сопровождении российских истребителей. В городе проживают 200 тыс. человек, передает kommersant.ru.
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