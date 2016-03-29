США приветствовали освобождение Пальмиры от исламистов

Представитель Госдепартамента Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что положительно оценивает освобождение города, однако, по его словам, не стоит забывать, что там натворили боевики экстремистской группировки "Исламское государство".

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"Они уничтожили наше общее наследие… и обезглавили известного археолога, ответственного за сохранность достопримечательностей. Так что да, мы довольны тем, что ДАЕШ (альтернативное обозначение "Исламского государства") больше не контролирует эти территории", – сказал Джон Кирби.

Кроме этого, официальный представитель госдепартамента затруднился ответить на вопрос о том, не осложнит ли переговорный процесс о мирной передаче власти в стране, то что армия президента страны Башара Асада освободила Пальмиру. Джон Кирби отметил, что делать какие-либо выводы на этот счет пока рано.

Боевики группировки "Исламское государство" установили контроль над Пальмирой в середине мая 2015 года. После взятия города джихадисты демонстративно убили главного смотрителя древнего архитектурного комплекса.

До недавнего времени Пальмира оставалась под контролем боевиков,разрушивших и разграбивших там множество архитектурных памятников. Однако в конце прошлой недели сирийская армия при поддержке российской авиации сумела отбить древний город.