Италия фиксирует резкое увеличение потока мигрантов из Ливии

По информации министерства внутренних дел страны, количество мигрантов, которых спасли возле итальянского побережья резко возросло по сравнению с показателями за аналогичный период 2015 года, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Deutsche Welle.

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Так, сообщается, что по статистике первых трех месяцев 2016 года береговая охрана спасла более 16 тыс. мигрантов из лодок контрабандистов, которые терпели бедствие в водах между Ливией и Сицилией. В частности, более чем 1500 человек были спасены только во вторник.

В то же время, за первые 3 месяца 2015 года итальянские службы спасли чуть больше 10 тыс. мигрантов.

Итальянские власти отмечают, что большинство мигрантов африканского происхождения, которые пытаются через территорию Ливии попасть в Европу.

Береговая охрана Италии ожидает в этом году увеличения количества мигрантов вдвое после того, как улучшатся погодные условия.

Ранее сообщалось, что у берегов Италии спасено 1500 мигрантов за сутки.