Армия Ирака начала операцию по освобождению Мосула от ИГИЛ

Иракское командование заявило, что первая часть операции "Фетх" (Покорение) началась, сообщает Анадолу.

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Отмечается, что некоторые села, расположенные вблизи Мосула уже перешли под контроль армии и над ними водружен флаг Ирака.

Как сообщал УНИАН, ранее правительственные силы Ирака при поддержке шиитских военизированных формирований и авиаударов США 1 марта начали наступление, цель которого - восстановление контроля над регионом к северу от Багдада, захваченного боевиками ИГ, и усиление присутствия вокруг Мосула.