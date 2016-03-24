Армия Ирака начала операцию по освобождению Мосула от ИГИЛ

10:14, 24 марта 2016
Мир
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Минобороны Ирака заявило о начале операции по освобождению Мосула от боевиков террористической организации ИГИЛ.

REUTERS

Иракское командование заявило, что первая часть операции "Фетх" (Покорение) началась, сообщает Анадолу.

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Отмечается, что некоторые села, расположенные вблизи Мосула уже перешли под контроль армии и над ними водружен флаг Ирака.

Как сообщал УНИАН, ранее правительственные силы Ирака при поддержке шиитских военизированных формирований и авиаударов США 1 марта начали наступление, цель которого - восстановление контроля над регионом к северу от Багдада, захваченного боевиками ИГ, и усиление присутствия вокруг Мосула.

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