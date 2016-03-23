"Жестокий шторм": В аэропорту российского Норильска сильный ветер сдул "Боинг"
15:22, 23 марта 2016Мир
4642 0
В норильском аэропорту Алыкель (Красноярский край) сильный ветер развернул стоящий "Боинг".
Скриншот видео
Видеозапись произошедшего появилась в среду, 23 марта, на YouTube.
Читайте такжеПорыв ветра свалил несколько вагонов поезда с моста в Техасе - СМИ
По данным местных властей, с 21 марта в Центральном районе Норильска бушевал ветер, порывы которого доходили до 30 метров в секунду.
По 12 балльной шкале Бофорта такая стихия, которая характеризуется силой в 11 баллов, носит название "жестокий шторм" и наблюдается крайне редко. Порывы ветра при такой непогоде достигают от 28,5 до 32,6 м/с.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter