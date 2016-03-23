Террористы, которые атаковали аэропорт Брюсселя, имели пять "взрывных" чемоданов – СМИ

Об этом сообщает RTBF со ссылкой на данные телеканала VRT, пишет Европейская правда.

По данным VRT, подозреваемые имели всего пять чемоданов, но взяли с собой только три из-за того, что такси, на котором злоумышленники прибыли к аэропорту, не хватило места.

Напомним, вечером 22 марта во время обыска в районе Схарбек была найдена бомба, наполненная гвоздями.

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Похожие бомбы использовали террористы во время нападения в аэропорту "Завентем" и на станции метро.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе состоялась серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека, около 200 ранены.